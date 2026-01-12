Трамп обсудил с президентом Мексики борьбу с наркотрафиком

Трамп в интервью Fox News 9 января анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике. «Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – заявил американский лидер. При этом он не назвал сроки возможного начала таких операций.