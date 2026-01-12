Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп обсудил с президентом Мексики борьбу с наркотрафиком

Ведомости

Президенты Мексики и США Клаудия Шейнбаум и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили сокращение незаконного наркотрафика. Об этом сообщила мексиканский лидер в соцсети X.

Кроме того, главы государств обсудили безопасность, торговлю и инвестиции. 

«Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты», – заключила Шейнбаум. 

Трамп анонсировал наземные операции против наркокартелей в Мексике

Политика / Международные новости

Трамп в интервью Fox News 9 января анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике. «Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – заявил американский лидер. При этом он не назвал сроки возможного начала таких операций.

До этого Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию, заявив, что страна «очень больна». Американский президент добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики и Вашингтону «придется что-то с этим делать».

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь