Трамп обсудил с президентом Мексики борьбу с наркотрафиком
Президенты Мексики и США Клаудия Шейнбаум и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Стороны обсудили сокращение незаконного наркотрафика. Об этом сообщила мексиканский лидер в соцсети X.
Кроме того, главы государств обсудили безопасность, торговлю и инвестиции.
«Сотрудничество и взаимодействие в рамках взаимного уважения всегда приносят результаты», – заключила Шейнбаум.
Трамп в интервью Fox News 9 января анонсировал переход к наземным операциям и ударам по наркокартелям в Мексике. «Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше. Наркокартели управляют Мексикой», – заявил американский лидер. При этом он не назвал сроки возможного начала таких операций.
До этого Трамп намекнул, что военные действия могут распространиться на Колумбию, заявив, что страна «очень больна». Американский президент добавил, что «Мексика должна взяться за ум», так как через ее территорию поступают наркотики и Вашингтону «придется что-то с этим делать».