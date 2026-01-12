Шейнбаум исключила вероятность американского вторжения в Мексику

«В ходе разговора было очень четко понятно, что существует сотрудничество и координация и что мы продолжаем совместную работу в этих рамках. Они в любой момент могут заявить что-то иное, и в таком случае мы будем добиваться нового разговора», – сказала она на пресс-конференции (цитата по ТАСС).