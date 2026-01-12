Трамп назвал себя спасителем НАТО
На фоне возникшей в НАТО напряженности из-за территориальных претензий США к Гренландии американский лидер Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что является спасителем альянса.
«Я тот, кто спас НАТО», – заявил он.
До этого Трамп также писал, что спас НАТО от развала. «У вас бы не было НАТО, если бы я не был президентом», – добавил он.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.