Шойгу выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Исламской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.
Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанного 17 января 2025 г.
Стороны договорились продолжать контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.
12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у иранских властей есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков. Он также раскритиковал западные правительства, отметив, что они осуждают действия иранской полиции, а не террористов. По словам министра, протестующие получали из-за рубежа указания открывать огонь по людям.