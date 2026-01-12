Газета
Главная / Политика /

Шойгу выступил против внешнего вмешательства в дела Ирана

Ведомости

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела Исламской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Совета безопасности России.

Шойгу выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами и подтвердил готовность развивать двустороннее сотрудничество на основе Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанного 17 января 2025 г.

Стороны договорились продолжать контакты и координировать позиции в целях обеспечения безопасности.

Начнут ли США новую военную операцию против Ирана

Политика / Международные новости

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.

12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у иранских властей есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков. Он также раскритиковал западные правительства, отметив, что они осуждают действия иранской полиции, а не террористов. По словам министра, протестующие получали из-за рубежа указания открывать огонь по людям.

