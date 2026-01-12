США пригрозили продолжить захват танкеров с венесуэльской нефтью
Вашингтон продолжит задерживать нефтяные танкеры, следующие из Венесуэлы без разрешения США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Fox News.
По ее словам, президент США Дональд Трамп «четко дал понять», что покинуть Венесуэлу смогут только те суда, которые получили одобрение американской стороны. В противном случае танкеры будут задерживаться. «Мы продолжим захватывать суда без государственной принадлежности или те, которые не получили разрешение на ведение торговли от США», – подчеркнула Левитт.
3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Американские власти после операции заявляли, что теперь Западное полушарие Земли станет их исключительной сферой интересов. Кроме того, Трамп допускал, что контроль над Венесуэлой может сохраниться значительно дольше года. По его словам, временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».