Небензя: Россия продолжит боевые действия до согласия Киева на переговоры

Москва будет продолжать решать конфликт на Украине военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не «придет в чувства» и не согласится на реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.