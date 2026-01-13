Газета
Главная / Политика /

Небензя: Россия продолжит боевые действия до согласия Киева на переговоры

Ведомости

Москва будет продолжать решать конфликт на Украине военными методами до тех пор, пока президент Украины Владимир Зеленский не «придет в чувства» и не согласится на реалистичные условия переговоров. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности организации.

«Пока киевский главарь не придет в чувства и не согласится на реалистичные условия переговоров, до тех пор мы будем решать проблемы военными методами», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

12 января стало известно, что Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 суток. 

5 января The Guardian писала, что наступивший год станет серьезным испытанием для президента Украины. Несмотря на заявление о готовности мирного плана на 90%, оставшиеся 10% содержат ключевые разногласия, а надежды на быстрое урегулирование конфликта тают. Кроме того, Зеленский сталкивается с растущей усталостью общества от боевых действий и политическим давлением, включая требования президента США Дональда Трампа провести выборы, что в условиях военного положения является крайне сложной задачей

