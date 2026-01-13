Газета
Главная / Политика /

Зампостпреда США Брюс назвала применение «Орешника» опасной эскалацией

Ведомости

Применение Россией ракеты «Орешник» по территории Украины является «опасной эскалацией», заявила заместитель постоянного представителя США при ООН Тэмми Брюс на заседании Совета Безопасности ООН.

«Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО», – отметила Брюс.

По ее словам, эта «эскалация» также является «необъяснимой».

12 января генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что удар России «Орешником» по Украине сигнализировал о необходимости отказаться от поддержки Киева со стороны альянса. Но подчеркнул, что блок продолжит эту поддержку.

В этот же день Минобороны заявило, что в ходе удара ракетным комплексом «Орешник» в ночь на 9 января российская армия вывела из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод.

