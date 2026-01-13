Экс-посол Китая назвал «внутреннего демона» реальной угрозой для Европы
Европа ошиблась, назвав Россию своей главной угрозой безопасности. Реальная опасность для континента заключается во внутреннем «демоне» европейцев, заявил бывший посол Китая в США Цуй Тянькай, передает SCMP.
По его словам, наибольшую угрозу безопасности Европы представляет собой «демон в их собственном сознании». Цуй отметил, что они подходят к безопасности XXI века «с мировоззрением, устарелым на столетия, что делает их неспособными по-настоящему обрести <…> чувство безопасности».
По данным SCMP, Цуй, завуалированно критикуя Великобританию, Францию и Германию, обвинил некоторых европейских членов НАТО в расширении своего военного влияния на Азию, включая отправку военных кораблей в Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, что, по его словам, было «неразумно».
Кроме того, по словам Цуя, НАТО утратило свою актуальность, так как Трамп усиливает давление на Гренландию. По словам Цуя, кроме анализа отношений между США и их европейскими союзниками, следует поразмыслить, нужна ли вообще НАТО.
2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) готовится к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, – Москва к этому готова.