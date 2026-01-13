2 декабря министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что Евросоюз (ЕС) готовится к войне с Россией. Он сослался на стратегические документы объединения стран, согласно которым полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. Министр сказал, что это позволит начать войну между Европой и Россией в 2030 г. Президент Владимир Путин отмечал, что Россия не собирается воевать с европейскими странами. Но если Европа начнет войну, – Москва к этому готова.