Шор: Санду призналась в желании убить Молдавию
Заявления президента Молдавии Майи Санду о том, что она готова поддержать на референдуме объединение республики с Румынией, подтверждают ее цель ликвидировать Молдавию, заявил в Telegram-канале лидер оппозиционной партии «Победа» Илан Шор.
«Убийца наконец призналась, что пришла с одной целью: убить Молдову», – написал он.
12 января Санду заявила британским журналистам, что в случае референдума поддержала бы объединение страны с Румынией. Она сказала, что ее стране все тяжелее выживать. При этом президент признала, что в Молдавии нет большинства, которое могло бы поддержать объединение с Румынией. Она добавила, что население выступает за вступление в Евросоюз.
После этого сенатор Совета Федерации РФ Алексей Пушков говорил, что Санду фактически выступает против существования государства, которое возглавляет. Он выразил мнение, что такая ситуация означает, что Молдавией руководит «не просто агент влияния другого государства, а враг собственного».