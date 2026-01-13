Шор: Санду призналась в желании убить Молдавию

12 января Санду заявила британским журналистам, что в случае референдума поддержала бы объединение страны с Румынией. Она сказала, что ее стране все тяжелее выживать. При этом президент признала, что в Молдавии нет большинства, которое могло бы поддержать объединение с Румынией. Она добавила, что население выступает за вступление в Евросоюз.