Мерц заявил о «последних днях» иранского режима
Мир наблюдает последние дни политического режима в Иране, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передает агентство Bloomberg.
Он сказал в беседе с журналистам в Индии, что если режим может удержать власть только с помощью насилия, вскоре он перестанет существовать. По его словам, сейчас в Иране разворачивается именно такая ситуация.
12 января посол США в Израиле Майк Хакаби говорил, что Вашингтон не планирует осуществлять смену режима или начинать военную операцию в Иране. Он выразил мнение, что позиция Белого дома относится прежде всего к вопросам о правах человека. Хакаби подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает недопустимым применение насилия и репрессий в отношении граждан, участвующих в протестах.
12 января Белый дом сообщал, что Трамп не исключает любых вариантов действий в отношении Ирана, включая авиаудары. Речь идет о протестах в Иране, которые начались 28 декабря. Изначально на акции на главном базаре Тегерана вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.