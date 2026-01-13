Посол США в Израиле: Вашингтон не планирует смену режима в Иране
Вашингтон не намерен способствовать смене режима или начинать военную операцию в Иране. Об этом сказал посол США в Израиле Майк Хакаби в интервью телеканалу Sky News.
«Не думаю, что это то, во что США активно вовлечены или пытаются что-то ускорить», – отметил дипломат.
По словам Хакаби, позиция американской администрации связана прежде всего с вопросами прав человека. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп считает недопустимым применение насилия и репрессий в отношении граждан, участвующих в протестах.
«Речь идет об уважении. Правительство Ирана не должно убивать, калечить или мучить собственных граждан за то, что они протестуют», – заявил посол.
Хакаби также добавил, что на данный момент ни США, ни Израиль не планируют вступать в военный конфликт с Ираном, уточнив, что подобные решения принимаются исключительно в Вашингтоне.
12 января стало известно, что Трамп не исключает любые варианты действий Вашингтона в отношении Ирана, включая авиаудары.
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Затем протестные акции охватили все провинции страны.
12 января глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что у иранских властей есть документы, подтверждающие причастность США и Израиля к террористическим действиям участников беспорядков. Он также раскритиковал западные правительства, отметив, что они осуждают действия иранской полиции, а не террористов. По словам министра, протестующие получали из-за рубежа указания открывать огонь по людям.