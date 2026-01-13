Politico: ЕС спорит, как Киев должен использовать выделенные 90 млрд евро
Германия и Нидерланды выступили против позиции Франции по условиям использования кредита Европейского союза (ЕС) в размере 90 млрд евро для поддержки Украины, сообщает Politico со ссылкой на европейских дипломатов. Разногласия касаются того, сможет ли Киев закупать американское вооружение за счет этих средств.
Франция настаивает на жестком принципе «покупай европейское», добиваясь, чтобы средства ЕС направлялись преимущественно оборонным компаниям стран союза. По мнению Парижа, это необходимо для укрепления европейской оборонной промышленности, даже если Украине придется ждать поставок.
Берлин и Гаага считают такой подход рискованным. Они настаивают, что Украина должна иметь больше свободы в расходовании средств, включая закупку вооружений у стран вне ЕС, прежде всего у США. В письмах, с которыми ознакомилось Politico, правительства Германии и Нидерландов указали, что европейская промышленность не всегда способна быстро произвести нужные системы.
В частности, Нидерланды подчеркнули, что Украине срочно необходимы американские системы ПВО, боеприпасы для истребителей F-16, перехватчики и средства дальнего удара. По мнению Гааги, жесткие ограничения могут ослабить обороноспособность Киева.
Нидерланды предложили зарезервировать не менее 15 млрд евро кредита специально для закупки иностранного вооружения. Германия также выступила за открытие закупок для третьих стран, заявив, что чрезмерные ограничения «поставят под угрозу способность Украины защищаться».
Поддержку французской позиции выразили лишь Греция и Кипр. Большинство стран ЕС склоняются к более гибкому варианту, который позволит Киеву выбирать поставщиков.
Спор обострился на фоне ухудшения отношений ЕС и США после заявлений администрации президента США Дональда Трампа о возможном силовом захвате Гренландии. Дипломаты отмечают, что это усилило напряженность в обсуждении трансатлантического военного сотрудничества.
По данным источников Politico, более двух третей кредита ЕС планируется направить именно на военные расходы Украины. Окончательные условия финансирования Еврокомиссия представит в ближайшие дни.
19 декабря председатель Европейского совета Антониу Кошта сообщил, что государства Евросоюза договорились о предоставлении Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг. Решение о предоставлении займа за счет бюджета ЕС принято вместо того, чтобы использовать замороженные российские активы.
По итогам саммита Евросовета председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киеву не придется возвращать ЕС кредит в 90 млрд евро, обеспеченный бюджетом ЕС, если Москва не компенсирует нанесенный Украине ущерб. Кошта отметил, что ЕС оставляет за собой право использовать замороженные активы для погашения кредита.