Politico: ЕС спорит, как Киев должен использовать выделенные 90 млрд евро

Берлин и Гаага считают такой подход рискованным. Они настаивают, что Украина должна иметь больше свободы в расходовании средств, включая закупку вооружений у стран вне ЕС, прежде всего у США. В письмах, с которыми ознакомилось Politico, правительства Германии и Нидерландов указали, что европейская промышленность не всегда способна быстро произвести нужные системы.