Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Bloomberg: Франция обеспокоена массовым перевооружением Германии

Ведомости

Франция выражает обеспокоенность масштабным перевооружением Германии, пишет Bloomberg. Париж с тревогой наблюдает за тем, как «Берлин резко наращивает военные расходы и усиливает влияние в сфере обороны».

Германия обязалась инвестировать более 500 млрд евро в оборону к 2029 г. и уже сейчас выполняет цель НАТО по расходам на уровне 3,5% ВВП – значительно раньше установленного срока. Эти шаги вызывают у французских политиков двойственную реакцию: с одной стороны, они приветствуют рост вклада Германии в безопасность Европы, с другой – опасаются усиления немецкой военной и промышленной доминации.

Источники издания отмечают, что во Франции усиливаются опасения вытеснения национального оборонного сектора немецкими компаниями, а также роста политического веса Берлина в ЕС и НАТО. Дополнительное беспокойство вызывает внутренняя ситуация в Германии, где ультраправая партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность и может добиться серьезных успехов на региональных выборах.

Франция недовольна перевооружением Германии

Политика / Международные новости

Эксперты указывают, что традиционный европейский баланс, при котором Франция считалась главным геополитическим игроком, а Германия – экономическим лидером, постепенно размывается. Теперь Берлин претендует на обе роли, что, по мнению аналитиков, ставит Париж в уязвимое положение и усиливает напряженность в отношениях между двумя ключевыми странами ЕС.

9 декабря 2025 г. Bloomberg писал, что Германия готовится одобрить рекордный пакет оборонных закупок на сумму 52 млрд евро.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её