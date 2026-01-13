Bloomberg: Франция обеспокоена массовым перевооружением Германии

Германия обязалась инвестировать более 500 млрд евро в оборону к 2029 г. и уже сейчас выполняет цель НАТО по расходам на уровне 3,5% ВВП – значительно раньше установленного срока. Эти шаги вызывают у французских политиков двойственную реакцию: с одной стороны, они приветствуют рост вклада Германии в безопасность Европы, с другой – опасаются усиления немецкой военной и промышленной доминации.