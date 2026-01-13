Bloomberg: Франция обеспокоена массовым перевооружением Германии
Франция выражает обеспокоенность масштабным перевооружением Германии, пишет Bloomberg. Париж с тревогой наблюдает за тем, как «Берлин резко наращивает военные расходы и усиливает влияние в сфере обороны».
Германия обязалась инвестировать более 500 млрд евро в оборону к 2029 г. и уже сейчас выполняет цель НАТО по расходам на уровне 3,5% ВВП – значительно раньше установленного срока. Эти шаги вызывают у французских политиков двойственную реакцию: с одной стороны, они приветствуют рост вклада Германии в безопасность Европы, с другой – опасаются усиления немецкой военной и промышленной доминации.
Источники издания отмечают, что во Франции усиливаются опасения вытеснения национального оборонного сектора немецкими компаниями, а также роста политического веса Берлина в ЕС и НАТО. Дополнительное беспокойство вызывает внутренняя ситуация в Германии, где ультраправая партия «Альтернатива для Германии» набирает популярность и может добиться серьезных успехов на региональных выборах.
Эксперты указывают, что традиционный европейский баланс, при котором Франция считалась главным геополитическим игроком, а Германия – экономическим лидером, постепенно размывается. Теперь Берлин претендует на обе роли, что, по мнению аналитиков, ставит Париж в уязвимое положение и усиливает напряженность в отношениях между двумя ключевыми странами ЕС.
9 декабря 2025 г. Bloomberg писал, что Германия готовится одобрить рекордный пакет оборонных закупок на сумму 52 млрд евро.