Главная / Политика /

Каллас: страны ЕС обсуждают возможные шаги в случае захвата Гренландии

Ведомости

Страны-члены Евросоюза в закрытом режиме обсуждают возможные ответные шаги в случае захвата Гренландии со стороны США, но сейчас блок не готов их озвучить. Об этом заявила глава евродипломатии ЕС Кая Каллас.

«Я думаю, что публично обсуждать это неправильно. <...> Мы ведем переговоры с государствами-членами, включая Данию, о том, какая ситуация и какие шаги у нас есть», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

В ответ на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН, посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отметил, что территория на протяжении веков была частью королевства. По его словам, это неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне. Он также подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее и что все пять партий парламента острова подтвердили нежелание становиться частью США.

