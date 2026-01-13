Каллас: страны ЕС обсуждают возможные шаги в случае захвата Гренландии

В ответ на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН, посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отметил, что территория на протяжении веков была частью королевства. По его словам, это неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне. Он также подчеркнул, что только жители Гренландии вправе определять свое будущее и что все пять партий парламента острова подтвердили нежелание становиться частью США.