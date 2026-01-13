Писториус рассказал о планах НАТО запустить миссию безопасности в Гренландии

В ответ на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН, посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отметил, что территория на протяжении веков была частью королевства. По его словам, это неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне.