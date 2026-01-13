Писториус рассказал о планах НАТО запустить миссию безопасности в Гренландии
НАТО совместно с рядом стран-партнеров прорабатывает план по усилению безопасности Гренландии и Арктики, рассказал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Формат участия Германии будет определен в координации с Данией.
«В настоящее время мы вместе с рядом партнеров по НАТО ведем консультации в рамках альянса и совместно с НАТО анализируем, какие меры являются целесообразными и что именно необходимо», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он рассказал, что из-за низкой плотности населения в Гренландии речь идет не об обычном регионе. По словам Писториуса, это означает, что только присутствия войск будет недостаточно. Необходимо обеспечить разведку и регулярные учения на месте, чтобы показать присутствие НАТО на острове, отметил министр обороны ФРГ.
Писториус заявил, что безопасность Гренландии и Арктики – интерес НАТО в целом, а также интерес всей Европы. Он объяснил это высказывание тем, что трансатлантические маршруты в Северной Атлантике имеют ключевое значение для взаимного снабжения Америки и Европы и для их взаимоотношений.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
В ответ на высказывания спецпосланника по Гренландии Джеффа Лэндри, утверждавшего, что Датское королевство «оккупировало» остров после Второй мировой войны в обход норм ООН, посол Дании в США Йеспер Меллер Серенсен отметил, что территория на протяжении веков была частью королевства. По его словам, это неоднократно признавалось администрациями США, ООН и на международном уровне.