Лариджани назвал США и Израиль «главными убийцами» иранского народа
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху являются «главными убийцами иранского народа». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани в соцсети Х.
«Мы объявляем имена главных убийц иранского народа: 1– Трамп, 2 – Нетаньяху», – написал Лариджани.
13 января Трамп призвал иранских протестующих продолжать проводить акции и захватывать госучреждения.
Американский лидер также заверил протестующих в том, что «помощь уже в пути». Кроме того, Трамп отменил все встречи с иранскими официальными лицами и отказался говорить с ними пока «убийства протестующих не прекратятся».
Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально акции начались на главном базаре Тегерана, где на улицы вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. В тот день риал опустился до исторического минимума – 1,45 млн за $1. Позднее беспорядки охватили все провинции страны.
На фоне подавления антиправительственных протестов США рассматривают возможность введения новых санкций против Ирана, а также другие варианты давления на Тегеран. Среди рассматриваемых вариантов – санкции против ключевых представителей иранского руководства, ограничения в отношении энергетического и банковского секторов страны, а также введение 25%-ных тарифов против государств, продолжающих вести бизнес с Ираном.