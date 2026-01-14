Верховная рада назначила Федорова новым министром обороны
Верховная рада назначила Михаила Федорова новым министром обороны Украины, сообщает украинское интернет-издание «Страна».
За назначение Федорова проголосовали 277 депутатов.
13 января Рада поддержала отставку бывшего главы минобороны Украины Шмыгаля. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект о назначении Федорова на должность главы минобороны Украины. При этом Рада не утвердила Шмыгаля на должность первого вице-премьера и министра энергетики Украины 13 января.
Зеленский отмечал, что Федоров курирует направления, связанные с беспилотниками, а также демонстрирует результаты в сфере цифровизации государственных услуг и процессов.