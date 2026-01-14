Верховная рада со второй попытки назначила Шмыгаля министром энергетики Украины
Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля министром энергетики и первым вице-премьером Украины. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов.
При этом 13 января Рада не смогла утвердить Шмыгаля на эту должность. Депутаты тогда отдали 210 голосов за назначение из 226 необходимых.
13 января украинский парламент поддержал отставку Шмыгаля с поста главы министерства обороны. 14 января бывший министр энергетики Михаил Федоров занял эту должность.
Шмыгаль был министром обороны Украины с 17 июля 2025 г. Ранее он занимал должность премьер-министра с марта 2020 г. по июль 2025 г.
Место министра энергетики освободилось после коррупционного скандала в энергетическом секторе. Украинский парламент проголосовал за отставку главы ведомства Светланы Гринчук и бывшего министра юстиции страны Германа Галущенко.