Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы
Президент РФ Владимир Путин провел переговоры со своим бразильским коллегой Луисом Инасиу Лулой да Силвой – стороны обсудили ситуацию вокруг Венесуэлы. Об этом сообщили в Кремле.
Главы государств обменялись мнениями по «актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», следует из сообщения. Россия и Бразилия подчеркнули «совпадение принципиальных подходов» по обеспечению суверенитета и национальных интересов республики, добавили в Кремле.
Путин и Лула да Силва также обсудили развитие двустороннего сотрудничества в контексте предстоящего в феврале заседания Российско-бразильской комиссии.
14 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия считает захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро незаконным. По мнению министра, эти взгляды разделяет «подавляющее большинство государств мирового большинства», включая страны Глобального Юга и Глобального Востока.
Американские силы захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес 3 января. Похищение Мадуро сопровождалось нанесением ударов по стране. По последним данным действующих властей Венесуэлы, в результате атаки могли погибнуть 100 человек.
Страну возглавила вице-президент Делси Родригес. Президент США Дональд Трамп после этого заявил, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».