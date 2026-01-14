Путин обсудил с президентом Бразилии ситуацию вокруг Венесуэлы

Главы государств обменялись мнениями по «актуальной международной проблематике с акцентом на ситуацию вокруг Венесуэлы», следует из сообщения. Россия и Бразилия подчеркнули «совпадение принципиальных подходов» по обеспечению суверенитета и национальных интересов республики, добавили в Кремле.