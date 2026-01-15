Глава МИД Ирана заявил о полном контроле над ситуацией в стране
Власти Ирана полностью контролируют обстановку, в стране установилось спокойствие, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью Fox News.
Он призвал США «не повторять ошибку, совершенную в июне», и сделать ставку на дипломатическое урегулирование разногласий между Вашингтоном и Тегераном. По словам министра, можно разбомбить инфраструктуру, машины, но невозможно уничтожить технологию.
«Дипломатия является наилучшим путем. Хотя у нас и не было позитивного опыта общения с США, но все равно дипломатия намного лучше войны», – сказал Арагчи.
14 января Reuters сообщило, что США могут нанести удары по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников агентства допустил такую возможность, другой утверждал, что атака может быть осуществлена в течение суток. По словам израильского чиновника, президент США Дональд Трамп действительно принял решение о вмешательстве, однако масштабы и сроки операции пока не определены.
Перед этим Reuters со ссылкой на источник в Иране сообщал, что Тегеран предупредил союзников на Ближнем Востоке о возможных ответных ударах по базам США в случае американской атаки. Одновременно Иран призвал партнеров «предотвратить нападения Вашингтона на Иран».
Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально участники акций в Тегеране выдвигали требования экономической стабильности после падения курса нацвалюты, позже к ним добавились призывы к политическим реформам.