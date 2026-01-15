Глава МИД Ирана заявил о полном контроле над ситуацией в стране

14 января Reuters сообщило, что США могут нанести удары по Ирану в течение 24 часов. Один из собеседников агентства допустил такую возможность, другой утверждал, что атака может быть осуществлена в течение суток. По словам израильского чиновника, президент США Дональд Трамп действительно принял решение о вмешательстве, однако масштабы и сроки операции пока не определены.