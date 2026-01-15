Глава МИД Дании допустил попытку США заполучить Гренландию
США могут предпринять попытку заполучить Гренландию, но остров может не захотеть этого. Об этом министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил Fox News.
«Вероятно, США могут попытаться сделать это. Но не может быть такого, что Гренландия захочет всего этого», – отметил он (цитата по ТАСС).
Министр выразил мнение, что военное вторжение США в Гренландию «стало бы концом НАТО». Он сказал, что надеется, что этого не будет.
14 января Расмуссен сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от намерений завладеть Гренландией. В этот же день Белый дом опубликовал в X сообщение с призывом к жителям Гренландии выбрать геополитический курс между США и Китаем с Россией. К публикации было прикреплено изображение с двумя собачьими упряжками и подписью «Какой путь, гренландец?».
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о заинтересованности США в контроле над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности. 11 января он заявлял, что оборона острова «состоит из двух собачьих упряжек», утверждая, что при отсутствии американского контроля Гренландия якобы может оказаться под влиянием России или Китая.