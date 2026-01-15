Глава МИД Дании допустил попытку США заполучить Гренландию

14 января Расмуссен сообщил, что Дании не удалось убедить США отказаться от намерений завладеть Гренландией. В этот же день Белый дом опубликовал в X сообщение с призывом к жителям Гренландии выбрать геополитический курс между США и Китаем с Россией. К публикации было прикреплено изображение с двумя собачьими упряжками и подписью «Какой путь, гренландец?».