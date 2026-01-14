Дании не удалось убедить США отказаться от планов в отношении Гренландии

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о заинтересованности США в контроле над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности. 11 января он заявлял, что оборона острова «состоит из двух собачьих упряжек», утверждая, что при отсутствии американского контроля Гренландия якобы может оказаться под влиянием России или Китая.