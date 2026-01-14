Дании не удалось убедить США отказаться от планов в отношении Гренландии
Дании не удалось убедить США отказаться от намерений завладеть Гренландией, заявил глава МИД королевства Ларс Лекке Расмуссен по итогам переговоров с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне.
По его словам, Копенгаген и Вашингтон договорились о создании рабочей группы высокого уровня для обсуждения ситуации вокруг острова. Он подчеркнул, что Гренландия на данный момент и в обозримом будущем останется в составе Дании.
«Общая позиция состоит в том, что мы хотим сотрудничать с нашими американскими друзьями и союзниками, но это сотрудничество должно быть уважительным и учитывать красные линии», – заявил Расмуссен (цитата по ТАСС).
Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил о заинтересованности США в контроле над Гренландией, ссылаясь на соображения национальной безопасности. 11 января он заявлял, что оборона острова «состоит из двух собачьих упряжек», утверждая, что при отсутствии американского контроля Гренландия якобы может оказаться под влиянием России или Китая.
На фоне дискуссий вокруг статуса острова немецкая газета Bild сообщила, что Германия уже на этой неделе может направить в Гренландию первых военнослужащих. По данным издания, развертывание может начаться 15 января.
14 января Белый дом также опубликовал в соцсети X сообщение с призывом к жителям Гренландии выбрать геополитический курс между США и Китаем с Россией. К публикации было прикреплено изображение с двумя собачьими упряжками и подписью: «Какой путь, гренландец?».