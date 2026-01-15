Газета
Главная / Политика /

На Украине изменят правила правописания и введут национальный шрифт

Ведомости

На Украине изменят правила правописания и введут единый национальный шрифт для документов. Постановление опубликовано на сайте Верховной рады.

Также будет создал глоссарий юридического языка, в котором исключены канцеляризмы и русизмы. В документе сказано, что это «критически важно для национальной безопасности».

3 декабря 2025 г. нардеп Украины Владимир Вятрович сообщил, что Верховная рада приняла закон об исключении русского из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных или языков нацменьшинств.

В сентябре прошлого года уполномоченная по защите госязыка на Украине Елена Ивановская говорила, что в стране растет уровень использования русского языка среди населения. Она также заявила, что Киев остался русифицированным городом, и назвала этот факт серьезной проблемой.

