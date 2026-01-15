Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии

Нидерланды отправили одного офицера на защиту ГренландииВоенный будет присутствовать на острове в рамках разведывательной миссии
Нидерландская армия отправляет одного офицера в Гренландию на фоне намерений США аннексировать остров. Об этом объявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс в X.
«Министерство обороны направляет офицера из Королевского военно-морского флота Нидерландов», – говорится в заявлении.
Цель отправки одного военного в рамках разведывательной миссии – определить варианты проведения совместных учений в Арктике, добавил Брекелманс. По его словам, по итогам миссии будет разработан и спланирован дальнейший план учений.
15 января первые военнослужащие из европейских стран прибыли в Гренландию. Разведывательную миссию проводит Дания – остров является автономной территорией страны.
Первыми в Гренландию прибыли датские и французские солдаты специального и разведывательного назначения, которые были размещены в штаб-квартире Арктического командования датских вооруженных сил. От Франции прибыло 15 военных. Германия также направила разведывательную группу из 13 военнослужащих на самолете Airbus A400M. Также ожидает прибытие подразделений из Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.
США в миссии союзников не участвуют, поскольку заявляют о намерении захватить остров. Президент США Дональд Трамп утверждал, что остров могут окружить российские и китайские корабли и он необходим США для реализации системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».