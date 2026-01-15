Нидерланды отправили одного офицера на защиту Гренландии

Первыми в Гренландию прибыли датские и французские солдаты специального и разведывательного назначения, которые были размещены в штаб-квартире Арктического командования датских вооруженных сил. От Франции прибыло 15 военных. Германия также направила разведывательную группу из 13 военнослужащих на самолете Airbus A400M. Также ожидает прибытие подразделений из Канады, Швеции, Великобритании и Норвегии.