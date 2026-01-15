Ситуация вокруг Гренландии подталкивает Исландию к вступлению в ЕС

Ситуация вокруг Гренландии подталкивает Исландию к вступлению в ЕСТеперь остров может рассматривать членство как вопрос долгосрочной обороны, пишет Euractiv
Амбиции администрации президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии подталкивают Исландию к дебатам о вступлении в Евросоюз. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на экспертов.
По словам профессора политологии в Университете Бифрост в Исландии Эйрикура Бергманна, «гренландская проблема» заставляет исландцев переосмыслить свои международные отношения и в значительной степени подпитывает дебаты о вступлении в ЕС в Исландии.
Бергманн поясняет, что все доводы, которые Вашингтон использует для якобы необходимости аннексии Гренландии, применимы и к Исландии. Вопрос членства в ЕС теперь оценивается исландскими властями не как экономический выбор, а как вопрос долгосрочной обороны и геополитической ориентации, отмечает издание.
Президент США Дональд Трамп говорил о намерении взять под контроль Гренландию в начале своего второго президентского срока в 2025 г. и возобновил такую риторику с новой силой в 2026-м. Трамп утверждал, что остров могут окружить российские и китайские корабли и он необходим США для реализации системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол».
Дания (Гренландия является автономной территорией страны) и ЕС негативно реагируют на подобные планы. Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия делает выбор в пользу союза с Данией, Евросоюзом и НАТО и не рассматривает возможность присоединения к США. Трамп в ответ на это заявил, что нежелание жителей острова становиться частью США является «их проблемой».