Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников

Ведомости

В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

Из них семь дронов сбили над территорией Крыма, а два – над акваторией Азовского моря.

Ранее оборонное ведомство сообщало, что в период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Семь БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, еще три – над Курской.

С 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. По данным военных, три БПЛА сбили над территорией Башкирии, по два – над Ростовской и Самарской областями, еще один – над Белгородской областью.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её