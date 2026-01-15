Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников

С 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. По данным военных, три БПЛА сбили над территорией Башкирии, по два – над Ростовской и Самарской областями, еще один – над Белгородской областью.