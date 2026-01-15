Средства ПВО уничтожили девять украинских беспилотников
В период с 16:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили девять украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Из них семь дронов сбили над территорией Крыма, а два – над акваторией Азовского моря.
Ранее оборонное ведомство сообщало, что в период с 12:00 до 16:00 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников над российскими регионами. Семь БПЛА было сбито над территорией Белгородской области, еще три – над Курской.
С 8:00 до 12:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили восемь украинских беспилотников над регионами России. По данным военных, три БПЛА сбили над территорией Башкирии, по два – над Ростовской и Самарской областями, еще один – над Белгородской областью.