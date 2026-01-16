Зимние каникулы в Киеве продлят до февраля из-за ситуации в энергетике
Министерство образования Украины и мэрия Киева продлят зимние каникулы в школе до 1 февраля, заявила премьер Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале. Решение принято из-за сложностей в энергетике страны.
Меры не распространяются на детские сады. Кроме того, в остальных регионах местным властям необходимо определить, нужны ли им аналогичные меры. Свириденко упомянула также возможность перевода некоторых учебных заведений на дистанционное обучение.
14 явнаря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в стране введен режим чрезвычайной ситуации в энергетике. По его словам, решение принято на фоне ухудшения погодных условий и ситуации в энергосистеме.
12 января корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится на Украине, заявил, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетической сфере. По его словам, людям в квартирах холодно, отопление почти отсутствует, и «все работает нестабильно».