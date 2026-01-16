Зимние каникулы в Киеве продлят до февраля из-за ситуации в энергетике

12 января корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер, который находится на Украине, заявил, что в Киеве сложилась катастрофическая ситуация в энергетической сфере. По его словам, людям в квартирах холодно, отопление почти отсутствует, и «все работает нестабильно».