Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Небензя: США продолжают разжигать истерию вокруг Ирана

Ведомости

США с конца прошлого года продолжают разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что «помощь уже в пути», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совет Безопасности организации.

«Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытается камуфлировать истинные причины так называемой обеспокоенности внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил он.

14 января президент США Дональд Трамп после серии угроз нанесения ударов по Ирану за убийство протестующих в ходе митингов заявил, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. По его словам, ему об этом сообщили «хорошие источники».

15 января AFP со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не наносить удары по Ирану.

С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её