Небензя: США продолжают разжигать истерию вокруг Ирана
США с конца прошлого года продолжают разжигать истерию вокруг Ирана, заявляя, что «помощь уже в пути», заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совет Безопасности организации.
«Причем в своих официальных заявлениях Вашингтон даже не пытается камуфлировать истинные причины так называемой обеспокоенности внутриполитической обстановкой в стране, угрожая новыми ударами по Ирану», – отметил он.
14 января президент США Дональд Трамп после серии угроз нанесения ударов по Ирану за убийство протестующих в ходе митингов заявил, что власти Ирана не намерены казнить участников протестов, а гибель людей в стране прекращается. По его словам, ему об этом сообщили «хорошие источники».
15 января AFP со ссылкой на источники сообщило, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили Трампа не наносить удары по Ирану.
С 28 декабря в Иране продолжаются протесты. Изначально беспорядки начались на главном базаре Тегерана, где на акции вышли владельцы магазинов и студенты ряда университетов, недовольные действиями правительства на фоне резкого падения курса национальной валюты и роста цен. Позже протестные акции охватили все провинции страны.