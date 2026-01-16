Посол РФ в Дании: Россия не имеет притязаний на Гренландию

На фоне этих заявлений вопрос Гренландии был поднят и в НАТО, пишет The Guardian. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопросы о допустимости угроз со стороны одного союзника в адрес другого, уклонился от прямого ответа. Он заявил, что его роль заключается в «закулисной работе», а не в публичных комментариях по спорам между членами альянса. Он лишь отметил необходимость совместных действий НАТО для укрепления безопасности в Арктике.