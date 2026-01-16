Посол РФ в Дании: Россия не имеет притязаний на Гренландию
Россия не имеет никаких притязаний на Гренландию и не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, заявил ТАСС посол РФ в Дании Владимир Барбин.
Он напомнил, что министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции в Вашингтоне 14 января заявил, что ни Россия, ни Китай не угрожают сегодня Гренландии. При этом страны НАТО, по его словам, «широко используют фетиш российской и китайской угрозы для милитаризации Арктики».
Барбин подчеркнул, что Дания, затягивая НАТО на Гренландию, продвигает конфронтационные подходы. Они ведут не к укреплению, а к ослаблению безопасности и повышению военной напряженности в регионе, отметил посол.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 7 января заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по национальной безопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
На фоне этих заявлений вопрос Гренландии был поднят и в НАТО, пишет The Guardian. Генеральный секретарь альянса Марк Рютте, отвечая на вопросы о допустимости угроз со стороны одного союзника в адрес другого, уклонился от прямого ответа. Он заявил, что его роль заключается в «закулисной работе», а не в публичных комментариях по спорам между членами альянса. Он лишь отметил необходимость совместных действий НАТО для укрепления безопасности в Арктике.