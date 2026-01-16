Американский истребитель пропал у побережья Японии
Американский истребитель F-35A пропал с радаров у побережья Японии 16 января. Это следует из данных сервиса Flightradar24.
Самолет прибыл из северной части Японского моря, пролетел над сушей к городу Аомори. F-35A пропал с радаров примерно в 06:09 мск. Истребитель также подал сигнал 7700 – общий код для обозначения чрезвычайной ситуации.
F-35A является модификацией многофункционального истребителя пятого поколения F-35 Lightning II. Самолет поступил на вооружение ВВС США в 2016 г.
В октябре 2025 г. вертолет Sea Hawk и истребитель Super Hornet ВМС США потерпели крушение в водах Южно-Китайского моря. Крушение произошло с разницей в полчаса – первым упал вертолет, входящий в состав Battle Cats 73-й ударной вертолетной эскадрильи, далее произошло падение истребителя F/A-18F Super Hornet.
Тогда члены экипажа успели вовремя катапультироваться, весь задействованный персонал выжил, сообщали в ВМС.