Политика

Дмитриев в шутку назвал Канаду 52-м американским штатом

Ведомости

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пошутил о том, что Канада является 52-м штатом США. Он написал об этом в соцсети X.

Дмитриев обратил внимание на объявление Канады о стратегическом партнерстве с Китаем.

«Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», – написал он.

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия и Китай никогда не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов.

