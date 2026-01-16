Дмитриев в шутку назвал Канаду 52-м американским штатом

7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.