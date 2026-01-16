Дмитриев в шутку назвал Канаду 52-м американским штатом
Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пошутил о том, что Канада является 52-м штатом США. Он написал об этом в соцсети X.
Дмитриев обратил внимание на объявление Канады о стратегическом партнерстве с Китаем.
«Может ли 52-й штат сделать это? (Гренландия станет 51-м)», – написал он.
7 января пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп обсуждает с командой по нацбезопасности вопрос возможной покупки Гренландии. По ее словам, Вашингтон заинтересован в острове для усиления контроля над Арктикой и сдерживания России и Китая.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 января подчеркнула, что Россия и Китай никогда не заявляли о притязаниях на Гренландию и не вынашивали подобных планов.