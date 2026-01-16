Газета
Главная / Политика /

США могут построить военную базу в Перу рядом с китайским портом

Вашингтон рассматривает строительство военно-морской базы в Перу недалеко от китайского порта, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление агентства по сотрудничеству в области обороны и безопасности США (DSCA).

Госдепартамент США одобрил потенциальную сделку по продаже военной техники зарубежным странам для проектирования и строительства инфраструктуры для главной военно-морской базы Перу. Объект могут построить примерно в 80 км от порта, принадлежащего Китаю.

Сделка оценивается суммой до $1,5 млрд, но окончательная стоимость может оказаться ниже этой суммы. Инициативу должен рассмотреть конгресс США, а также правительство Перу и потенциальные поставщики. В DSCA считают, что это будет способствовать «достижению внешнеполитических целей Соединенных Штатов».

Китай закончил год торговых войн с Вашингтоном рекордным профицитом в $1,2 трлн

Экономика / Мировая экономика

В октябре 2025 г. США и Китай начали взимать дополнительные портовые сборы. Установленные Китаем дополнительные портовые сборы будут взиматься с судов США в первом порту захода при однократном рейсе или за первые пять рейсов в течение года в соответствии с годовым циклом выставления счетов, начинающимся 17 апреля.

Reuters на фоне этого писал, что открытое море станет «ключевым фронтом торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира». «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР писали, что Китай в 2025 г. достиг крупнейшего в мировой истории профицита в торговле с другими странами на фоне торговой войны с США – $1,2 трлн, что на 20% больше показателя предыдущего года.

