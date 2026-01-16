США могут построить военную базу в Перу рядом с китайским портом

Reuters на фоне этого писал, что открытое море станет «ключевым фронтом торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира». «Ведомости» со ссылкой на данные главного таможенного управления (ГТУ) КНР писали, что Китай в 2025 г. достиг крупнейшего в мировой истории профицита в торговле с другими странами на фоне торговой войны с США – $1,2 трлн, что на 20% больше показателя предыдущего года.