Reuters: новые взаимные портовые сборы США и Китая грозят хаосом в море
Вашингтон и Пекин начнут взимать дополнительные портовые сборы 14 октября. Это коснется компаний, занимающихся морскими перевозками, пишет Reuters.
Издание отмечает, что открытое море станет «ключевым фронтом торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира». Согласно заявлению Китая, он начал взимать специальные сборы с судов, принадлежащих, управляемых, построенных или зарегистрированных в США. Суда китайского производства при этом освобождены от таких сборов.
Установленные Китаем дополнительные портовые сборы будут взиматься в первом порту захода при однократном рейсе или за первые пять рейсов в течение года в соответствии с годовым циклом выставления счетов, начинающимся 17 апреля.
Как отметили аналитики Reuters, эта симметричная игра по принципу «око за око» запирает обе экономики в спирали морского налогообложения, что грозит искажением глобальных грузопотоков.
В начале 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа сообщила о намерении ввести пошлины на связанные с Китаем суда, чтобы ослабить влияние этой страны на мировую морскую отрасль и поддержать судостроение в США. Американская сторона также намерена начать взимать плату 14 октября.
11 октября Трамп заявил о введении 100%-ных тарифов на импорт из Китая сверх всех существующих пошлин. 12 октября Bloomberg писал, что Китай призвал США прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. Минкоммерции КНР заявило, что недавние ответные меры Пекина были вынужденными и оборонительными. Подчеркивалось также, что, если США продолжат свою политику, Китай предпримет соответствующие шаги для защиты своих прав.