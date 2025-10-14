Reuters: новые взаимные портовые сборы США и Китая грозят хаосом в море

11 октября Трамп заявил о введении 100%-ных тарифов на импорт из Китая сверх всех существующих пошлин. 12 октября Bloomberg писал, что Китай призвал США прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. Минкоммерции КНР заявило, что недавние ответные меры Пекина были вынужденными и оборонительными. Подчеркивалось также, что, если США продолжат свою политику, Китай предпримет соответствующие шаги для защиты своих прав.