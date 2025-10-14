Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Reuters: новые взаимные портовые сборы США и Китая грозят хаосом в море

Ведомости

Вашингтон и Пекин начнут взимать дополнительные портовые сборы 14 октября. Это коснется компаний, занимающихся морскими перевозками, пишет Reuters.

Издание отмечает, что открытое море станет «ключевым фронтом торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира». Согласно заявлению Китая, он начал взимать специальные сборы с судов, принадлежащих, управляемых, построенных или зарегистрированных в США. Суда китайского производства при этом освобождены от таких сборов.

Установленные Китаем дополнительные портовые сборы будут взиматься в первом порту захода при однократном рейсе или за первые пять рейсов в течение года в соответствии с годовым циклом выставления счетов, начинающимся 17 апреля.

Почему Трамп резко вернулся к идее торговой войны с Китаем

Политика / Международные новости

Как отметили аналитики Reuters, эта симметричная игра по принципу «око за око» запирает обе экономики в спирали морского налогообложения, что грозит искажением глобальных грузопотоков. 

В начале 2025 г. администрация президента США Дональда Трампа сообщила о намерении ввести пошлины на связанные с Китаем суда, чтобы ослабить влияние этой страны на мировую морскую отрасль и поддержать судостроение в США. Американская сторона также намерена начать взимать плату 14 октября.

11 октября Трамп заявил о введении 100%-ных тарифов на импорт из Китая сверх всех существующих пошлин. 12 октября Bloomberg писал, что Китай призвал США прекратить угрожать повышением пошлин и активизировать переговоры по достижению торговой сделки. Минкоммерции КНР заявило, что недавние ответные меры Пекина были вынужденными и оборонительными. Подчеркивалось также, что, если США продолжат свою политику, Китай предпримет соответствующие шаги для защиты своих прав.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её