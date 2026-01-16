Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков отметил, что ситуация в ближневосточном регионе «весьма напряженная». Путин прилагает усилия для того, чтобы способствовать ее деэскалации.
«Это помощь не только Ирану, но и всему региону, и делу региональной стабильности и мира. Россия оказывает и сейчас [помощь], в том числе, благодаря президентской активности, чтобы способствовать деэскалации напряженности», – заявил пресс-секретарь.
16 января Путин также поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны поделились мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, в том числе Иране. Российский лидер, по данным Кремля, изложил подходы, касающиеся активизации дипломатических шагов, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.
15 января The Washington Post писал, что Израиль и Иран через российское посредничество тайно обменялись гарантиями о том, что не нанесут упреждающий удар друг по другу накануне массовых протестов в Иране. Как следует из материалов издания, в конце декабря израильские официальные лица передали через Москву заверение, что Израиль не атакует Иран, если сам не подвергнется нападению. Иран ответил взаимным обязательством воздержаться от упреждающих действий.
Масштабные протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначальные требования протестующих в Тегеране заключались в обеспечении экономической стабильности, но позже к этому присоединились призывы к политическим реформам.