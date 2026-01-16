Путин обсудил Иран с Нетаньяху

Путин обсудил Иран с НетаньяхуМосква готова предпринимать посреднические усилия и содействовать диалогу
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщил Кремль.
Стороны поделились мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, в том числе Иране. Российский лидер, по данным Кремля, изложил подходы, касающиеся активизации дипломатических шагов, направленных на обеспечение стабильности и безопасности в регионе.
Российский лидер подтвердил готовность Москвы и далее предпринимать посреднические усилия и содействовать продвижению конструктивного диалога.
Предыдущий телефонный разговор Путина и Нетаньяху состоялся 15 ноября 2025 г. Тогда российский президент и израильский премьер также говорили об обстановке на Ближнем Востоке, в особенности о конфликте в секторе Газа. Путин и Нетаньяху затронули вопросы, связанные с иранской ядерной программой.
16 января агентство Tasnim сообщило, что силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках. По данным издания, они являются членами террористических группировок. 13 января CBS News со ссылкой на два источника писал, что во время протестов в стране могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек.
Масштабные беспорядки в Иране продолжаются с 28 декабря. Они начались на главном базара Тегерана, тогда в них участвовали владельцы магазинов и студенты ряда университетов. Они были недовольны действиями правительства на фоне резкого падения курса валюты и роста цен. Затем акции охватили все провинции республики.