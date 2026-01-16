Путин обсудил Иран с Нетаньяху

16 января агентство Tasnim сообщило, что силовые структуры Ирана арестовали 3000 человек за участие в беспорядках. По данным издания, они являются членами террористических группировок. 13 января CBS News со ссылкой на два источника писал, что во время протестов в стране могли погибнуть от 12 000 до 20 000 человек.