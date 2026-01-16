Газета
Кремль приветствовал заявления лидеров ЕС о необходимости говорить с Россией

Для мира нужны усилия на встречных треках
Ведомости

Для установления мира на Украине нужны совместные усилия на встречных треках. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя призыв российского главы Владимира Путина вернуться к обсуждению новой архитектуры глобальной безопасности, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто урегулирование конфликта.

«Как раз об этом и идет речь, что обсуждение проблематики украинского регулирования без разговора о европейской безопасности в более широком контексте тоже невозможно. Так или иначе гарантии безопасности будут касаться этой темы», – пояснил представитель Кремля.

По его словам, для этого нужен диалог. Россия ведет его с США и высоко ценит усилия американцев. В то же время у Москвы нет диалога с европейскими странами. Кремль отфиксировал прозвучавшие за последние дни заявления ряда европейских лидеров из Парижа, Рима, и Берлина в пользу того, что «с русскими надо говорить».

Трамп назвал урегулирование конфликта на Украине сложной задачей

Политика / Международные отношения

Песков уточнил, что это абсолютно корреспондируется с видением России и является позитивной эволюцией позиции Европы. Он напомнил, что еще совсем недавно Кремль слышал заявления, исключающие возможность диалога с Россией, и в которых говорилось о необходимости сокрушительного поражения страны.

15 января Путин принял в Кремле верительные грамоты у иностранных послов и призвал к скорейшему урегулированию на Украине. Президент сообщил, что РФ выступала с инициативами построения «новой, надежной и справедливой архитектуры европейской и глобальной безопасности. По его мнению, к их предметному обсуждению стоит вернуться, чтобы закрепить условия, на которых может быть достигнуто урегулирование конфликта.

Путин добавил, что Украина и поддерживающие страну столицы не готовы к долгосрочному и устойчивому миру. Российская сторона ожидает, что осознание его необходимости «рано или поздно придет».

