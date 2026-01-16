Песков пообещал сообщить, когда начнутся контакты с европейскими странами
Кремль сразу проинформирует, когда начнутся контакты европейских государств с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что позиция Великобритании остается на радикальных позициях, которые по-прежнему носят деструктивный характер.
«Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира, стабильности и предсказуемой ситуации на европейском континенте», – заявил Песков.
При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что заявления Франции, Италии и Германии, которые выступили за возобновление диалога с Россией, уже являются существенной подвижкой с точки зрения Москвы.
15 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает Россию европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между Берлином и Москвой.
9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также говорила о необходимости начать диалог с Россией. Она подчеркивала, что такие переговоры должны вестись централизованно на европейском уровне.