Главная / Политика /

Песков пообещал сообщить, когда начнутся контакты с европейскими странами

Ведомости

Кремль сразу проинформирует, когда начнутся контакты европейских государств с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиция Великобритании остается на радикальных позициях, которые по-прежнему носят деструктивный характер.

«Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира, стабильности и предсказуемой ситуации на европейском континенте», – заявил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что заявления Франции, Италии и Германии, которые выступили за возобновление диалога с Россией, уже являются существенной подвижкой с точки зрения Москвы.

15 января канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что считает Россию европейской страной, и выразил надежду на восстановление отношений между Берлином и Москвой.

9 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони также говорила о необходимости начать диалог с Россией. Она подчеркивала, что такие переговоры должны вестись централизованно на европейском уровне.

