Песков: усилия США по урегулированию на Украине соответствуют интересам РФ
Усилия США по выводу украинского регулирования в политико-дипломатическое русло соответствуют интересам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Представителя Кремля спросили, по-прежнему ли Москва считает Вашингтон надежным партнером в переговорном процессе, учитывая действия США в Венесуэле.
Песков отметил, что Россия ценит усилия Вашингтона в вопросе украинского урегулирования.
«Поэтому мы приветствуем это усилие, и сохраняем нашу открытость к переговорному процессу, и заинтересованы в этом переговорном процессе», – сказал пресс-секретарь российского лидера.
3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где на начальном слушании Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.
15 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что похищение Мадуро нарушает международно-правовые обязательства Вашингтона, а любые решения американского суда в отношении главы другого государства будут незаконными.