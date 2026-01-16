Песков: усилия США по урегулированию на Украине соответствуют интересам РФ

3 января силы США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство страной перешло к вице-президенту Делси Родригес. 5 января Мадуро и Флорес предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где на начальном слушании Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.