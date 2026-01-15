Захарова назвала похищение Мадуро и решения суда США незаконными

По ее словам, в соответствии с общепризнанными нормами международного права, основанными на принципе суверенного равенства государств, Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства, кроме Венесуэлы. «Сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства США. Такими же незаконными будут и любые судебные решения», – сказала Захарова на брифинге.