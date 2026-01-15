Захарова назвала похищение Мадуро и решения суда США незаконными
Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро Соединенными Штатами нарушает международно-правовые обязательства Вашингтона, а любые решения американского суда в отношении главы другого государства будут незаконными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По ее словам, в соответствии с общепризнанными нормами международного права, основанными на принципе суверенного равенства государств, Мадуро как глава государства обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции США или любого другого государства, кроме Венесуэлы. «Сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства США. Такими же незаконными будут и любые судебные решения», – сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что рассуждения о якобы утрате Мадуро иммунитета из-за прекращения исполнения полномочий не могут приниматься во внимание, поскольку отстранение произошло в результате незаконной силовой операции самих США.
14 января The Wall Street Journal сообщила, что минюст США опубликовал меморандум с юридическим обоснованием операции по захвату Мадуро. В документе от 23 декабря 2025 г. говорилось, что операция, санкционированная президентом США Дональдом Трампом, получила поддержку венесуэльской оппозиции, а американское и международное право не запрещали отдавать приказ о проведении военной операции 3 января.
3 января силы США захватили Мадуро и его супругу Силию Флорес. Временное руководство Венесуэлой перешло к вице-президенту Делси Родригес. 5 января Мадуро и Флорес впервые предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где на начальном слушании Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.
15 января Трамп сообщил журналистам о хорошем телефонном разговоре с Родригес, отметив, что в ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов.