США назвали четыре условия для соглашения с Ираном

Ведомости

Спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф озвучил требования США к Ирану, которые «необходимо зафиксировать в дипломатическом соглашении, чтобы снять текущую напряженность». Его слова передает The Times of Israel.

Как сообщил Уиткофф, соглашение должно затронуть четыре ключевых вопроса: уровень обогащения урана, сокращение ракетного арсенала, обращение с уже накопленным ядерным материалом (около 2000 кг, обогащенного до 60%) и деятельность проиранских группировок в регионе.

Отвечая на вопрос о вероятности военного удара по Ирану, спецпредставитель подчеркнул предпочтение дипломатическому пути: «Я надеюсь на дипломатическое решение. Очень надеюсь». По его мнению, тяжелое экономическое положение Ирана может подтолкнуть Тегеран к компромиссу.

Готовятся ли США к удару по Ирану

Политика / Международные новости

«Если они захотят вернуться в сообщество цивилизованных наций, мы можем решить эти четыре проблемы дипломатически, и это было бы отличным решением. Альтернатива – плохая», – заявил Уиткофф.

На вопрос о послании иранскому народу спецпредставитель назвал протестующих «невероятно мужественными людьми» и выразил солидарность с ними.

15 января AFP сообщало, что Саудовская Аравия, Катар и Оман убедили президента США Дональда Трампа не наносить удары по Ирану.

