Суд Парижа отменил решение о юрисдикции арбитража по иску Ахметова к РФ
Апелляционный суд Парижа по требованию Генеральной прокуратуры России отменил решение о юрисдикции арбитража по требованиям украинского бизнесмена Рината Ахметова к РФ, связанным с его активами в Крыму. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.
Во французском суде поддержали доводы российской стороны о неправомерном формировании состава арбитража. В частности, коллегия согласилась, что публичные высказывания председателя арбитража Зигфрида Эльсинга в поддержку Украины несовместимы с выполнением им функций арбитра по спору с участием России.
В Генпрокуратуре заявили, что организована дальнейшая работа по противодействию исковым требованиям Ахметова, а также других украинских юридических и физических лиц против России в международных арбитражах.
6 мая 2025 г. Высокий суд Англии и Уэльса приостановил принудительное исполнение в Великобритании арбитражного решения по делу структуры Ахметова «Крымэнерго» против России. Основанием стало то, что РФ оспорила решение трибунала в государственном суде Нидерландов.
Сообщалось, что до присоединения Крыма к России крупнейшим акционером «Крымэнерго», снабжавшего полуостров электроэнергией, была группа ДТЭК Ахметова с долей 57,49%. После событий 2014 г. компания сменила юридический адрес с Симферополя на Киев. В 2015 г. госсовет Крыма национализировал «Крымэнерго», а в 2017 г. в республике была создана новая одноименная структура, получившая все энергосети полуострова. Сначала контроль над предприятием перешел Росимуществу, а в 2023 г. президент Владимир Путин поручил передать 100% акции компании в собственность республики.
В 2017 г. структура Ахметова уведомила Россию о споре, заявив о нарушении двустороннего соглашения РФ и Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 г.
В феврале 2018 г., не получив ответа в установленный срок, компания инициировала арбитраж ad hoc и потребовала взыскать $421,2 млн убытков с процентами. Украинская компания настаивала, что Россия экспроприировала ее активы без какой-либо компенсации.
Россия настаивала, что соглашение не применимо к Крыму из-за спора о его территориальной принадлежности. Также пояснялось, что украинские инвестиции на полуострове не подпадают под защиту договора, так как на момент его заключения Крым не был частью России. Трибунал не согласился с этими доводами и обязал РФ выплатить структуре Ахметова $207,8 млн с процентами. В феврале 2024 г. Россия оспорила это решение в Апелляционном суде Гааги.