Суд Парижа отменил решение о юрисдикции арбитража по иску Ахметова к РФ

Россия настаивала, что соглашение не применимо к Крыму из-за спора о его территориальной принадлежности. Также пояснялось, что украинские инвестиции на полуострове не подпадают под защиту договора, так как на момент его заключения Крым не был частью России. Трибунал не согласился с этими доводами и обязал РФ выплатить структуре Ахметова $207,8 млн с процентами. В феврале 2024 г. Россия оспорила это решение в Апелляционном суде Гааги.