В Англии приостановили исполнение решения по делу «Крымэнерго» против России

Россия настаивала, что договор с Украиной не применяется к Крыму, поскольку существует спор относительно его территориальной принадлежности. А украинские инвестиции на полуострове не подпадают под защиту договора, так как на момент его заключения Крым не был частью России, утверждали власти. «Крымэнерго» фактически инвестировала на Украине, а инвестиции в соответствии с договором должны быть трансграничными с самого начала, настаивали они.