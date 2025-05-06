В Англии приостановили исполнение решения по делу «Крымэнерго» против России

В Англии приостановили исполнение решения по делу «Крымэнерго» против РоссииСтруктура Рината Ахметова выиграла в арбитраже $207,8 млн с процентами
Высокий суд Англии и Уэльса приостановил принудительное исполнение в Великобритании арбитражного решения по делу структуры украинского миллиардера Рината Ахметова «Крымэнерго» против России. Об этом говорится в решении Высокого суда, с которым ознакомились «Ведомости». Причина – Россия оспорила решение трибунала в государственном суде Нидерландов.
До присоединения Крыма к России крупнейшим акционером (57,49%) «Крымэнерго», снабжавшей полуостров электричеством, была группа ДТЭК Ахметова. После событий 2014 г. компания сменила юридический адрес с Симферополя на Киев. В 2015 г. госсовет Крыма национализировал «Крымэнерго», а в 2017 г. в республике создали новую одноименную структуру и передали ей все энергосети полуострова. Сначала контроль над предприятием получило Росимущество, а в 2023 г. президент Владимир Путин поручил передать 100% акций компании в собственность республики.
В 2017 г. структура Ахметова уведомила Россию о споре в связи с нарушением последней двустороннего соглашения с Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 г. (действие прекращено в январе 2025 г.). Уведомление о споре подразумевает досудебный порядок урегулирования. Украинская компания настаивала, что Россия экспроприировала ее активы без какой-либо компенсации.
«Крымэнерго» не получила ответа в течение отведенных договором шести месяцев и в феврале 2018 г. инициировала арбитраж ad hoc – он создается сторонами для рассмотрения конкретного спора и этим отличается от арбитража в постоянно действующем учреждении. Украинская компания потребовала выплатить ей $421,2 млн убытков с процентами. Россия лишь в апреле 2019 г. уведомила трибунал о своем желании участвовать в разбирательстве. Слушание в Гааге длилось неделю осенью 2021 г.
Россия настаивала, что договор с Украиной не применяется к Крыму, поскольку существует спор относительно его территориальной принадлежности. А украинские инвестиции на полуострове не подпадают под защиту договора, так как на момент его заключения Крым не был частью России, утверждали власти. «Крымэнерго» фактически инвестировала на Украине, а инвестиции в соответствии с договором должны быть трансграничными с самого начала, настаивали они.
Трибунал не согласился с доводами России и обязал ее выплатить структуре Ахметова убытки в размере $207,8 млн с процентами. В феврале 2024 г. Россия оспорила арбитражное решение в государственном Апелляционном суде Гааги. Рассмотрение этого дела продолжается.
После победы в арбитраже украинская компания обратилась с заявлением на принудительное исполнение решения в Высокий суд Англии и Уэльса, и тот выдал разрешение в ноябре 2023 г.
Лишь год спустя, в октябре 2024 г., Россия подала в Высокий суд ходатайство об отмене приказа о принудительном исполнении, сославшись на государственный иммунитет. В качестве альтернативы адвокаты российских властей просили приостановки до вынесения судами Нидерландов окончательного решения по делу об аннулировании арбитражного решения без возможности для сторон оспорить его. В противном случае, настаивали они, может возникнуть ситуация, когда голландский суд отменит решение трибунала, а английский суд одновременно разрешит принудительно его исполнить. «Это почти наверняка нанесло бы значительный и непоправимый ущерб России», – утверждали адвокаты.
«Крымэнерго» возражала России, настаивая на отсутствии у нее реальных шансов оспорить решение арбитров и опасаясь задержки его исполнения на срок до пяти лет. В качестве альтернативы компания была согласна на отсрочку с условием, что Россия переведет присужденную «Крымэнерго» сумму на заблокированный счет суда.
2 мая 2025 г. Высокий суд пришел к выводу, что вероятность возникновения противоречивых решений все-таки существует, а требовать платежа от России на судебный счет он не имеет права, пока не решен вопрос об иммунитете. Также на основании мнений двух экспертов по нидерландскому праву судья сделал заключение, что у России есть реальные шансы оспорить арбитражное решение в государственном суде.
Высокий суд решил приостановить действие разрешения на принудительное исполнение решения арбитров против России, но лишь до разрешения вопроса Апелляционным судом Гааги, а не всеми возможными государственными инстанциями Нидерландов.
В апреле 2025 г. Окружной суд США по округу Колумбия отклонил ходатайства России об отказе в принудительном исполнении арбитражного решения в США либо о его приостановке, уведомили Высокий суд адвокаты «Крымэнерго» в том же месяце.
«Ведомости» направили запросы адвокатам «Крымэнерго» и России из международных фирм Covington & Burling и Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle соответственно. Также «Ведомости» ожидают ответа от правительства России и кабинета министров Украины.