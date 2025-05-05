Лондон разрешил РФ не выплачивать $207,8 млн ДТЭК по решению Гаагского арбитража
Лондонский Высокий суд 2 мая удовлетворил ходатайство России о приостановке исполнения постановления Гаагского арбитража, который ранее обязал Москву выплатить $207,8 млн украинскому АО «ДТЭК Крымэнерго» в качестве компенсации за утрату энергоактивов в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст судебного решения.
Арбитражный спор между российской стороной и ДТЭК, входящей в группу SCM украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан в РФ участником экстремистского объединения), возник после национализации активов компании в Крыму в 2015 г. Истец ссылался на Договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной.
Москва настаивает, что положения этого договора не применимы к Крыму, а сами инвестиции не отвечают критериям, установленным соглашением. Апелляция об отмене арбитражного решения уже подана в суд Гааги.
Английский суд, рассматривая дело, указал, что существует «реальная перспектива успеха» как минимум по части аргументов России – в частности, по вопросам трансграничности и активности инвестиций. Поэтому он согласился приостановить принудительное исполнение арбитражного решения в Великобритании до вынесения вердикта голландским апелляционным судом.
При этом судья отметил, что не располагает правом требовать от России внесения всей суммы компенсации на депозит как условия предоставления отсрочки. Также отсрочка ограничена только сроком до решения Апелляционного суда, а не до завершения всех судебных инстанций.
Возможное взыскание с России может быть отложено на срок от 1,5 до 4,5 лет – именно столько, по оценке сторон, займет разбирательство в Нидерландах.