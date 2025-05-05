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Лондон разрешил РФ не выплачивать $207,8 млн ДТЭК по решению Гаагского арбитража

Ведомости

Лондонский Высокий суд 2 мая удовлетворил ходатайство России о приостановке исполнения постановления Гаагского арбитража, который ранее обязал Москву выплатить $207,8 млн украинскому АО «ДТЭК Крымэнерго» в качестве компенсации за утрату энергоактивов в Крыму. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на текст судебного решения.

Арбитражный спор между российской стороной и ДТЭК, входящей в группу SCM украинского бизнесмена Рината Ахметова (признан в РФ участником экстремистского объединения), возник после национализации активов компании в Крыму в 2015 г. Истец ссылался на Договор о взаимной защите инвестиций между РФ и Украиной.

Москва настаивает, что положения этого договора не применимы к Крыму, а сами инвестиции не отвечают критериям, установленным соглашением. Апелляция об отмене арбитражного решения уже подана в суд Гааги.

Английский суд, рассматривая дело, указал, что существует «реальная перспектива успеха» как минимум по части аргументов России – в частности, по вопросам трансграничности и активности инвестиций. Поэтому он согласился приостановить принудительное исполнение арбитражного решения в Великобритании до вынесения вердикта голландским апелляционным судом.

При этом судья отметил, что не располагает правом требовать от России внесения всей суммы компенсации на депозит как условия предоставления отсрочки. Также отсрочка ограничена только сроком до решения Апелляционного суда, а не до завершения всех судебных инстанций.

Возможное взыскание с России может быть отложено на срок от 1,5 до 4,5 лет – именно столько, по оценке сторон, займет разбирательство в Нидерландах.

Ранее «ТВЭЛ», «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Projects Oy (входят в госкорпорацию «Росатом») подали в московский суд иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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