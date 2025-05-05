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Структуры «Росатома» подали к финским компаниям иск на 227,8 млрд рублей

Ведомости

«ТВЭЛ», «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Projects Oy (входят в госкорпорацию «Росатом») подали в московский суд иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Заявление было подано 30 апреля. 

Как сообщили агентству «Интерфакс» в «Росатоме», иск касается возмещения убытков, причиненных неправомерным расторжением EPC-контракта на строительство атомной электростанции «Ханхикиви-1». Кроме того, из-за нарушений акционерного соглашения и топливного контракта, а также отказа в возврате займа.

Ранее стало известно, что Fortum не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса. Это следует из отчетности за I квартал 2025 г.

В апреле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного внешнего управления иностранными активами в России. Согласно документу, внешнее управление Росимуществом было введено в отношении российских «дочек» крупных энергетических компаний «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).

Fortum не согласилась с таким решением и заявляла о своем намерении принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо тогда заявлял, что Fortum еще допускает теоретически продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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