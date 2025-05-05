Структуры «Росатома» подали к финским компаниям иск на 227,8 млрд рублей
«ТВЭЛ», «Русатом энерго интернешнл» и RAOS Projects Oy (входят в госкорпорацию «Росатом») подали в московский суд иск к финским энергохолдингу Fortum и производителю стали Outokumpu на сумму 227,8 млрд руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.
Заявление было подано 30 апреля.
Ранее стало известно, что Fortum не планирует возвращение в Россию и продолжит процесс продажи своего бизнеса. Это следует из отчетности за I квартал 2025 г.
В апреле 2023 г. президент РФ Владимир Путин подписал указ о механизме введения временного внешнего управления иностранными активами в России. Согласно документу, внешнее управление Росимуществом было введено в отношении российских «дочек» крупных энергетических компаний «Фортум» (Финляндия) и «Юнипро» (Германия).
Fortum не согласилась с таким решением и заявляла о своем намерении принять меры для защиты своих прав в рамках международного законодательства. Президент и гендиректор компании Маркус Раурамо тогда заявлял, что Fortum еще допускает теоретически продажу своего бизнеса в России, но этот процесс оказался осложнен сменой менеджмента.