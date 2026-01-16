Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракты с Минобороны в 2025 году

19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что на линии боевого соприкосновения находятся около 700 000 бойцов. Он также указывал на высокий интерес к контрактной службе, отмечая, что в беспилотные подразделения Минобороны в ряде случаев проводится конкурс.