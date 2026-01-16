Медведев раскрыл, сколько человек заключили контракты с Минобороны в 2025 году
В 2025 г. контракты о прохождении военной службы заключили 422 704 человека. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«И 32 000 еще заключили контракт о прохождении службы на добровольных началах», – сказал он.
Медведев подчеркнул, что задача по комплектованию Вооруженных сил, поставленная президентом России, по итогам года была выполнена.
24 декабря Медведев озвучивал предварительные итоги, сообщая о примерно 417 000 заключенных контрактов в 2025 г. Тогда он отмечал, что достигнутые показатели стали возможны прежде всего благодаря патриотизму граждан.
19 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии говорил, что на линии боевого соприкосновения находятся около 700 000 бойцов. Он также указывал на высокий интерес к контрактной службе, отмечая, что в беспилотные подразделения Минобороны в ряде случаев проводится конкурс.