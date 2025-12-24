Медведев рассказал, сколько человек подписали контракт с Минобороны за 2025 год

Медведев рассказал, сколько человек подписали контракт с Минобороны за 2025 годМедведев: в 2025 г. контракт на военную службу заключили 417 000 человек
Порядка 417 000 человек в России заключили контракт о прохождении военной службы в 2025 г. Помимо этого, более 36 000 граждан вступили в добровольческие формирования и отправились в зону специальной военной операции, сообщил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Достойные результаты стали возможны прежде всего благодаря патриотизму наших граждан, которые приняли решение о прохождении военной службы. Большое им за это спасибо!» – сказал Медведев на заседании межведомственной комиссии СБ РФ по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту.
10 декабря Медведев говорил, что в этом году в воинские части прибыло более 400 000 военнослужащих по контракту. На тот момент в добровольческие подразделения было зачислено более 34 000 человек.
Зампред Совбеза тогда отмечал, что ориентиры по комплектованию армии контрактниками на 2025 г. «практически достигнуты».
Во время прямой линии президент Владимир Путин говорил, что на фронте сейчас находятся 700 000 бойцов. Он также отмечал большое количество желающих подписать контракт. В частности, по его словам, в беспилотных подразделениях Минобороны даже приходится устраивать конкурс.
Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков говорил, что за время проведения спецоперации с фронта вернулись уже 167 000 ветеранов.
В ряде российских регионов продолжают действовать повышенные региональные меры поддержки для желающих заключить контракт. Например, 22 декабря правительство Тверской области сообщило о продлении до 28 февраля 2026 г. срока предоставления повышенных региональных выплат, связанных со службой по контракту. Сумма единовременной региональной выплаты при заключении контракта о прохождении службы в ВС РФ составляет 2 млн руб. С учетом федеральных средств общая сумма единовременного платежа для военнослужащего в регионе достигает 2,4 млн руб.
14 ноября пресс-служба администрации ХМАО сообщала, что суммарные выплаты при поступлении на службу в зоне спецоперации превышают 4,1 млн руб., а годовой доход контрактника с учетом зарплаты достигает не менее 6,6 млн руб.