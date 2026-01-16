Захарова пошутила про суд над Тимошенко и коррупцию на Украине
Глава фракции «Батькивщина» в Раде Юлия Тимошенко может быть приговорена к лишению свободы по коррупционному делу, в то время как воровством занимается президент Украины Владимир Зеленский. Так в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала суд над Тимошенко о подкупе депутатов.
Дипломат иронично заметила, что объяснить сложившуюся на Украине ситуацию сможет только мэр Киева Виталий Кличко, известный в сети в том числе по ряду неоднозначных высказываний.
«Почему ворует Зеленский, а сядет Тимошенко, толково может объяснить только Кличко», – написала Захарова.
14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».
15 января Тимошенко выступила в Верховной раде, где заявила о борьбе с коррупцией и обвинила в ней Зеленского.
16 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. На нее также наденут электронный браслет и запретят покидать Киевскую область.