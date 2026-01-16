Захарова пошутила про суд над Тимошенко и коррупцию на Украине

14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».