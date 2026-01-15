Газета
Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции на фоне обысков по собственному делу

Ведомости

Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко после подозрения Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в коррупции выступила в Верховной раде, где заявила о борьбе с коррупцией и обвинила в ней президента Владимира Зеленского.

«Украина превращена в коррупционный хаб на всех уровнях – от главы до последнего чиновника. Мы как боролись, так и будем бороться против масштабной коррупции, охватившей все ветви власти в Украине», – заявила она (цитата по «Стране»).

14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

14 января издание «Обозреватель» сообщало о проведении обысков у Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Позже Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. По ее словам, обыск является «грандиозным пиар-ходом».

