Политика

Суд избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в 33 млн гривен

Ведомости

Высший антикоррупционный суд Украины избрал главе фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн гривен. На нее также наденут электронный браслет и запретят покидать Киевскую область, передает украинское интернет-издание «Страна».

Суд также обязал Тимошенко сдать загранпаспорт и запретил ей общаться с несколькими десятками народных депутатов.

Отвечая в суде на заявление прокурора о том, что она может беспрепятственно покинуть страну, Тимошенко заявила, что останется на Украине до тех пор, «пока Украина не будет освобождена от этого фактически фашистского режима», имея в виду действующую власть и президента Владимира Зеленского.

Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции на фоне обысков по собственному делу

Политика / Международные новости

14 января НАБУ опубликовало аудиозапись разговора с руководителем одной из фракций Верховной рады про оплату голосования в парламенте. Ведомство в своей публикации не раскрывает имя главы фракции, но уже известно, что речь идет о Тимошенко. Ее подозревают в организации переговоров с отдельными народными депутатами «о внедрении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований».

Тогда же издание «Обозреватель» сообщало о проведении обысков у Тимошенко и руководителя фракции «Слуга народа» Давида Арахамии. Позже Тимошенко подтвердила, что в офисе партии антикоррупционные органы провели обыски по делу о коррупции. По ее словам, обыск является «грандиозным пиар-ходом».

