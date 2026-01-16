Reuters: ЕК обсуждает способы ускоренного вступления Украины в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) рассматривает способы ускоренного вступления Украины в ЕС в рамках мирного соглашения с Россией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.
«Эта идея, находящаяся на самой ранней стадии, призвана стать возможным жестом поддержки для украинцев, стремящихся к членству в ЕС в рамках послевоенных гарантий безопасности со стороны Европы», – говорится в материале.
Киеву при этом не буду предоставлены полные права членства. Пункт проекта мирного соглашения о вступлении Украины в ЕС в 2027 г. в европейских странах воспринимает как нереалистичный.
Во-первых, ЕС принимает нового члена только тогда, когда наблюдается прогресс в приведении законодательства страны в соответствие со стандартами ЕС. Во-вторых, для вступления необходимо одобрение национальных парламентов 27 государств-членов ЕС.
Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина еще официально не завершила ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в блок, поэтому такие сжатые сроки – вступление в 2027 г. – подорвут «основанный на заслугах» подход блока к приему новых членов.