Reuters: ЕК обсуждает способы ускоренного вступления Украины в ЕС

Financial Times со ссылкой на источники писала, что Украина еще официально не завершила ни один из 36 «изнурительных» этапов вступления в блок, поэтому такие сжатые сроки – вступление в 2027 г. – подорвут «основанный на заслугах» подход блока к приему новых членов.